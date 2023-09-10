中國商用飛機有限責任公司董事長賀東風10日上午在浦江創新論壇全體大會上透露，中國國產飛機C919訂單數已經達到1061架，C929則處於初步設計階段。

澎湃新聞報導，中國商飛從2008年成立至今，形成了以ARJ21、C919、C929為主的產品線。賀東風透露，目前C919訂單數已經達到1061架，並且已經交付2架；C929計劃提供250到350座席，航程將達到12000公里，處於初步設計階段。

賀東風提及，除了產品線的架構形成，中國大飛機在創新發展中具備了數百萬量級產品的集成能力，具備多種技術的融合創新能力以及安全和經濟效益的權衡決策能力。

展望未來，賀東風指出，面對全球航空安全、環保等一系列新的挑戰，中國商飛將秉持自主創新、開放合作的態度，與全球的供應商合作夥伴克服困難，積極塑造創新生態，針對空氣動力、結構效率等專業能力的持續提升，圍繞智慧化、網聯化、綠色化等發展的方向，持續推動5G、人工智慧、大數據、資訊技術包括電池氫能等新能源技術，持續推進數位化轉型和可持續發展。