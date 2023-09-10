針對台灣私立學校教育產業工會等團體要求政府增加高教投資以消彌公私校差異，教育部回應，高等教育深耕計畫第2期（112-116 年）編列5年970億元經費， 相較第一期成長134億元，有助學校形塑優勢特色並培養具備關鍵能力之人才。

教育部表示，今年6月宣布推動「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，減免私立大專學雜費3.5萬元，拉近公私立大專學雜費的差距，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬-2萬元、全面落實高中職免學費，以及精進就學貸款申貸及還款措施等三項配套措施，減輕學生家長經濟負擔。

為縮小公私立大學教育資源差距，教育部定有獎勵私立大學校院校務 發展計畫要點、獎勵私立技專校院整體發展經費核配及申請要點， 111年核配58億4074萬元予以獎勵補助，引導私立大學，提升教育品質，落實整體特色發展。

關於教團要求公私立學校教職員待遇齊一，教育部說，依教師待遇條例規定，私立學校教師本薪（年功薪）之月支數額，應不低於公立同級同類學校教師標準；至本薪（年功薪）以外之其他加給（包括學術研究加給），則是由私立大專校院衡酌教師專業、校務發展需要及財務等相關因素訂定並納入聘約。

又為鼓勵私校比照公校標準支給學術研究加給，教育部已於私校相關獎補助要點訂有補助學校調升學術研究加給後所增部分差額之規定，經查近年申請調升學術研究加給之補助經費有增加趨勢，顯示私校教師待遇已有提升，並與公校差距逐漸縮小。

為維護私立大專校院教師待遇權益，教育部配合前次111年度軍公教員工待遇調整，已編列相關補助經費對於各私立大專校院因應調薪增加教師本薪（年功薪）、學術研究加給等所需經費給予適度補助。為因應113年度軍公教員工待遇調整，教育部也規畫編列相關補助學校經費，以持續提升私立學校教師待遇。