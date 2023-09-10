2024總統大選將在明年1月13日投票，中選會將在9月12日發布總統、副總統選舉公告，戶籍遷出的僑胞可在9月12日到12月4日持護照返國行使選舉權。外界關注獨立參選總統、副總統部分，中選會將在9月13日到9月17日受理申請為被連署人，並在同月18日被連署人。

依據總統副總統選舉罷免法規定，若是非經政黨推薦，依據連署方式登記為總統、副總統，連署人數須達最近一次總統、副總統選舉選舉人數1.5％，因此依據2020大選，選舉人數1931萬1105人，有效連署書需達28萬9667份。

中選會指出，受理申請為總統、副總統選舉被連署人時程落在9月13日至9月17日，9月18日會公告總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理總統、副總統選舉連署書件，並在11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。

另外，中選會9月12日至12月4日將受理申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記，依總統副總統選舉罷免法規定，選舉人要具備兩條件，第一、現在中華民國自由地區繼續居住六個月以上者；第二、曾在中華民國自由地區繼續居住六個月以上，現在國外，持有效中華民國護照，並在規定期間內向其最後遷出國外時之原戶籍地戶政機關辦理選舉人登記者。