頭份分隊消防員張仕勳，獲消防員最高榮譽「鳳凰獎」。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

消防署近日陸續公布並表揚「接生好手獎」、「鳳凰獎」得主，苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊陳朋忠、張仕勳分別獲獎，消防局也透過臉書粉絲專頁，分享得獎喜訊，許多網友留言道賀，也感謝消防弟兄的付出。

陳朋忠去年值勤接生2名新生兒，與全國另4名消防員並列接生王，苗縣消防局指出，這個獎項是消防署統計去年全國接生數量最多的人的獎項，頭份地區雖然有大醫院，送醫也很近，但很多小朋友就是跟朋忠有緣，相信有消防的祝福，這些小朋友都會很健康。

張仕勳自虎尾科技大學畢業後，在高雄的那瑪夏消防分隊擔任消防替代役，體會到偏鄉救護的重要性，觸發他的使命感，從此對救護產生熱情的火苗，努力學習。在父親的支持和分隊學長的鼓勵下，報考消防特考，經過2次努力後，2007年上榜。

他特考班結業後，持續精進學習，參加各種訓練，取得救助隊、特搜訓、救援潛水、急流救生、IRB、化災訓、第7期EMT-P等證照，也參與了許多救災救護，包括在現場將OHCA患者救活（ROSC）及孕婦急產接生等救護，並曾在2015年獲十大傑出救護技術員。

難能可貴的是，在新冠疫情期間，身心處高壓工作狀態下，張仕勳與分隊同仁利用廢棄木板，製作成簡易隔離艙裝在救護車裡，大幅減少消毒時間。

他今年再獲苗栗縣消防局推薦角逐鳳凰獎消防楷模，經消防署複核審查，評選為全國33位消防楷模之一。張仕勳表示，感謝一路以來與他合作的長官、弟兄，他認為只要保持熱情、莫忘初衷，都能在自身專長領域發光發熱。