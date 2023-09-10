2024大選備受外界關注，有媒體日前報導，民進黨恐會鎖定國民黨立委王鴻薇與立委參選人兼台北市議員徐巧芯發動集中攻擊。對此，徐巧芯回應，她與王鴻薇會「見招拆招」，繼續站在前線為人民發聲，綠營怎麼抹黑都不會有用。

根據《中評社》9日報導，民進黨在當前選戰執行2個策略，一個是猛打新竹市長高虹安，盼能製造出民眾黨總統參選人柯文哲的破口；另一個則是針對王鴻薇、徐巧芯展開抨擊，降低2人頻繁爆料對綠營造成的傷害。

徐巧芯今（10）日在臉書發文表示，她起初看到上述報導時感到可笑，但經過幾天後，「感覺到還真可能這麼一回事，細思極恐」。她指出，綠營側翼開始造謠，指她在大直民宅倒塌事件中神隱，但實際情況是，雖然這起案件不在她的選區，但她在不少節目上都有發表看法，並公開支持北市府與議員同事們未來的修法方向，持續聯繫、討論中，就是希望能夠以個案推廣到通案，避免類似的事情再發生。

徐巧芯認為，除了鄰損的法規要與時俱進，也應該要落實建築師查核，並強制要求建商加裝能與北市府連動的地質監測設備，以提早預警。至於綠營的選戰策略方面，徐巧芯也撂話，會跟王鴻薇見招拆招，繼續站在前線為人民發聲，「側翼想要怎麼抹都沒有用。」