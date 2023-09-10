刑事局公布「假買家」詐騙手法。（警方提供）

刑事局指出，近期「拍賣平台個人賣家」遭詐騙案件有增加趨勢，包括7-11賣貨便、全家好賣＋及蝦皮拍賣，都傳出賣家遭「假買家」詐騙案例。新北市洪姓女子，日前在臉書接到買家私訊詢問她販售的商品，該名買家建議在7-11賣貨便進行交易比較有保障，洪小姐開立新賣場，之後卻被該名買家以「無法下單且帳戶遭凍結」，加了假的賣貨便客服聯絡方式，被解除錯誤設定的話術騙匯款。

警方表示，新北市年約22歲的洪姓女子，日前在臉書Messenger接到買家私訊，表示欲購買渠刊登在marketplace的美妝商品，該名買家建議在7-11賣貨便進行交易比較有保障，洪女便前往開立新賣場，並將商品連結傳給該名買家。沒想到該買家卻表示「無法下單且帳戶遭凍結」，傳送7-11賣貨便客服連結給洪女，對新系統不熟悉及慌亂之下，洪女遂加入買家提供的假賣貨便LINE客服。

該假客服人員向洪女表示因她「尚未開通認證」無法使用賣場，需提供個人銀行帳戶資訊。隨後洪女接獲假銀行客服人員來電表示欲「協助認證、解除錯誤」，要求洪小姐操作網路銀行進行匯款，並表示驗證完成後會退回款項，洪女在不知情下依對方指示匯款，隔日與朋友聊天時，才驚覺遭詐騙，損失3萬多元。

刑事局表示，近期「拍賣平台個人賣家」遭詐騙案件有增加趨勢，針對此詐騙手法，7-11賣貨便、全家好賣＋及蝦皮拍賣等賣場均已配合刑事警察局完成反詐騙相關建議，在賣場官網及所屬App宣導，賣場人員絕對不會以需開通認證或需簽署金流協議等理由要求民眾匯款，並在賣家申請註冊及上架商品時，強化提醒賣家慎防此詐騙手法，請民眾務必多加查證，勿加入不明LINE客服或點擊不明網址連結提供個人資料，避免個人資料外洩致遭詐騙。

警方說，不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒皆係以話術使民眾誤信為電商平台客服人員，進而依指示操作匯款受騙。刑事局重申，一般來電顯示不會有＋號，如來電顯示開頭帶「＋」號、「＋8869」等號碼，自稱國內業者，請務必小心查證；於電話中聽到「訂單錯誤」、「重複扣款」及「升級VIP」或網路賣家接獲稱「賣場未簽署金流協議」、「保障服務」、「賣家身分認證」等等關鍵字，皆為詐騙集團慣用之詐騙話術，請務必提高警覺，掛斷電話，自行聯繫官方客服查證；必要時可撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。