U18世界盃青棒賽來到最終日賽程，晚間6點登場的冠軍戰先發名單出爐，台日兩隊打線都「複製貼上」，中華隊同樣由邱鑫擔任開路先鋒，盼用壘上破壞力撕裂對手，誓言將金盃留在台灣。

昨天中華隊打線微調收到不錯效果，台日冠軍戰前哨戰，開路先鋒邱鑫前2打席上壘後都盜壘成功，個人單場3次盜壘，而改打第2棒的許庭綸也有1次盜壘成功表現。

今天台日兩隊再次過招都推出陣中王牌投手，中華隊由孫易磊掛帥，日本隊則由左投前田悠伍應戰，兩隊打線也都與前役相同。

總教練吳柏宏表示，因為昨天打線發揮得還不錯，就「順其自然」，「一直跟選手提醒，不用刻意去改變，照平時在做的事去做準備就好，雖然最後一場一定會有壓力，但不要一直特別去跟球員講，反而會太在意。」

中華隊先發打線：

第1棒 邱鑫（指定打擊）

第2棒 許庭綸（左外野）

第3棒 柯敬賢（中外野）

第4棒 王念好（三壘手）

第５棒 林佳緯（右外野）

第６棒 李勛傑（一壘手）

第７棒 張趙紘（二壘手）

第８棒 胡孟智（捕手）

第9棒 黃天賜（游擊手）

先發投手：孫易磊

日本隊先發打線：

第1棒 寺地隆成（一壘手）

第2棒 山田脩也（游擊手）

第3棒 緒方漣（二壘手）

第4棒 武田陸玖（指定打擊）

第５棒 丸田湊斗（中外野）

第６棒 髙中一樹（三壘手）

第７棒 知花慎之助（右外野）

第８棒 尾形樹人（捕手）

第9棒 橋本航河（左外野）

先發投手：前田悠伍