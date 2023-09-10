會前柯被媒體問到前高雄市長韓國瑜樂意擔任在野3人的「桶箍」，促成在野整合，對此柯文哲表示，韓國瑜無官一身輕，跟他認識很久，認為沒有這麼嚴肅，大家可以坐下來聊一聊、談一談。（吳建輝攝）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲周末中彰投跑透透，下午現身彰化成立「彰化選哲之友」。（吳建輝攝）

會中柯文哲表示，台灣缺蛋問題顯示政府效能不佳，痛批超思案有常識的人都知道有問題，這充分顯示執政黨權利的傲慢。（吳建輝攝）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲周末中彰投跑透透，下午現身彰化成立「彰化選哲之友」，會前被媒體問到前高雄市長韓國瑜樂意擔任在野3人的「桶箍」，促成在野整合，對此柯文哲表示，韓國瑜無官一身輕，跟他認識很久，認為沒有這麼嚴肅，大家可以坐下來聊一聊、談一談。

柯文哲今天下午現身彰化全國麗園飯店參加彰化選哲之友會成立大會，吸引近500位支持者擠爆飯店宴會廳，支持者看見柯文哲進場高喊「台灣的選擇、柯文哲」；會前柯文哲接受媒體聯訪，從泰基案、民調到桶箍說等，有問必答。

日前前立委邱毅在臉書透露， 前高雄市長韓國瑜非常樂意擔任在野三人的「桶箍」，促成在野3人整合成一組；對此柯文哲表示，他覺得韓國瑜現在無官一身輕，這個人本身就蠻豪放、隨和 ，就是說大家坐下來聊一條、談一談，其實也沒有這麼嚴肅、沒有這麼嚴重 所以也還好，大家本來就都很認識。

至於要不要跟朱立倫一起喝咖啡，柯文哲表示，他跟朱認識40多年，平常就會聊天，他認為凡事不用搞得這麼嚴肅、政黨領袖關心國家重大議題，從18歲公民權到兩岸關係，本來就會交換意見，這沒有什麼不對， 覺得蠻正常的，雙邊的幕僚本來就有很密集再聯絡。

另外柯文哲被媒體問到民調第3名看法，他表示，民調公司有很多家，所以通常要做綜合判斷才會比較準確，所以不需要對單1家的民調做回應。

至於泰基案因柯任內制定「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，遭質疑讓建商球員兼裁判的疑慮，柯文哲則回應，他已經不當市長很久了，不過他認為各方有意見的時候，可以尋求第3方來鑑定，還不忘反批民進黨要小心，要不要把台南的、高雄的案子拿出來看一看。