賽會第6種子、19歲的美國天才少女高芙（Coco Gauff）頂著地主壓力，以盤數2比1逆轉擊敗白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），首奪生涯首座大滿貫女單冠軍，也是自2017年史蒂芬絲（Sloane Stephens）後，再有地主選手於美網女單封后的紀錄。

高芙年紀輕輕就在網壇闖出名號，年僅14歲的她於2018年開始征戰職業賽事，並在該年溫網寫下大驚奇，不僅以15歲又3個月的年紀成為網球進入公開時代後，最年輕闖進溫網正賽的球員，還在女單首輪擊敗偶像大威廉絲（Venus Williams），直到第4輪才遭最終冠軍哈麗普（Simona Halep）淘汰，從此在女單立下一席之地。隨著球技愈漸成熟，高芙至今一共取得5座WTA巡迴賽冠軍的成績，並在今年如願抱回大滿貫桂冠。

如同現今世代的孩子，高芙也相當熱愛日本動漫，美網女單4強直落2打退穆丘娃（Karolina Muchova）晉級冠軍賽後，被問到該晚的時間安排，高芙表示除了例行性的記者會和治療外，還打算看動漫消磨時間，「其實我在賽前已經看了4、5集的《我的英雄學院》」

加上在辛辛那提大師賽封后，高芙將憑藉著這波無人能敵的12連勝，女單世界排名將會來到生涯新高的第3位，可怕的是高芙目前只有19歲，還沒有進入球技巔峰期，讓不少球迷開始充滿期待，這位超級天才能夠接班美國傳奇小威廉絲（Serena Williams），稱霸女子網壇。