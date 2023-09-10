高雄1名父親趁小女兒熟睡時，潛入房間指侵，女兒將這件事告訴網友，才揭發狼父惡行。高雄地院審理後，法官計算他指侵女兒49次，依成年人故意對兒童、少年犯乘機性交罪，判刑5年。可上訴。

判決書指出，這名父親於2008年和太太離婚，雙胞胎女兒由夫妻倆分別扶養，爸爸單獨扶養姐姐，等到妹妹6歲後，就將小女兒接回一起生活照顧。沒想到該名父親被控從2020年起，趁就讀小六的小女兒熟睡時，偷偷潛入房間指侵得逞。

直到前年2月，小女兒與陳姓網友聊天時，吐露出這件事，網友立刻協助報警並到醫院檢查，惡父惡行才曝光。高雄地方法院審理時，他稱是檢查女兒分泌物，他的辯護人則稱處女膜陳舊性裂傷造成原因很多，沒辦法證明是父親造成，且鑑定也沒有創傷後壓力症候群，陳述內容恐與事實不符。

大女兒則曾稱：「妹妹曾經告訴我，爸爸利用她深夜熟睡時，有用手指去摸下體，也有用手指插入陰道，大概跟我說過5次，情緒上都很不開心」、「而我妹妹是個很活潑的人，很少有不開心的情緒」。

法官認為，雖然少女沒有創傷後壓力症候群，但被害人對於遭侵害的方式和身心反應未必相同，因此不可推論必然未遭到乘機性交事實，法官根據2名女兒說法及綜合事證後，認定該父從2020年2月起至隔年1月間，趁小女兒熟睡時指侵，認為他為滿足個人性慾，違悖人倫綱常，依成年人故意對兒童犯乘機性交罪，共6罪，各處有期徒刑3年6月；又成年人故意對少年犯乘機性交罪，共43罪，各處有期徒刑3年4月，合併判刑有期徒刑5年。可上訴。

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