原民們展示傳統手工藝品，讓參與民眾能夠深入瞭解原民的生活和文化。（中和區公所提供）

新北市中和「原住民族歲時祭儀」今（10）日於錦和運動公園壘球場登場，身著原民傳統服飾，舞動優雅舞步，感謝上天賜予族人生活豐衣足食，並祈福新的一年能順遂平安。

原住民族歲時祭儀，是原民重要的節慶活動，每年吸引眾多的民眾參與，不只達到娛樂及教育效果，也帶有慎終追遠緬懷祖先、增進部落團結意志的意義。原民們展示傳統手工藝品，讓參與民眾能夠深入瞭解原民的生活和文化，品嚐到各種傳統的原住民美食。

中和區長楊薏霖表示，中和區豐年祭每年約在9月舉行，豐年祭雖以豐收為名，但內容包括豐收、謝神、聯誼、社交等，具有經濟、宗教、社會、政治、文化等多元面向活動，特別是對離鄉背井的都市原住民，更有教育惜福感恩、傳承敬老尊賢的倫理意義。

新北市中和區原住民族發展協進會理事長蔡秋梅表示，在沒有文字記述流傳下，為了都市原住民的團結及原住民族傳歷史統文化的傳承，透過傳統歲時祭儀的舉辦，將祖先遺留的文化資產傳承給下一代原住民青少年。