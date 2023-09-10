義大利總理梅洛尼在G20峰會上與中國國務院總理李強會面，稱義中兩國的全球戰略夥伴關係成為推進合作的燈塔。不過，「蟻報」分析，這似乎也暗示義大利退出一帶一路的行動已展開。

義大利總理府新聞稿表示，梅洛尼和李強的會談確認鞏固和深化羅馬和北京在重大雙邊關係和國際問題上對話的意願。雙方有著千年歷史，擁有全面戰略夥伴關係，這項關係將於明年滿20週年，成為兩國在共同關心的領域中增進友誼與合作的燈塔。

不過，義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）分析，總理府新聞稿中強調雙方合作與夥伴關係，這似乎也暗示義大利退出一帶一路的行動已展開。梅洛尼和李強是否談論過這個議題是當前義中關係的根本所在，因為義大利在今年底前必須決定是否退出一帶一路。

義大利和中國的戰略夥伴關係始於2004年簽署，從那年起這就成為義中外交關係的框架，無論是政治、經濟、商業還是文化領域或是全球、歐盟與中國關係。

報導指出，前幾天義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）出訪北京時，也和中國外交部長王毅談到戰略夥伴關係。塔加尼表示，在中義關係不平衡的情況下，義大利可以將2004年的協議作為兩國關係的基礎，首先將定位在貿易框架上。

「蟻報」總結，義大利是唯一簽署一帶一路的七大工業國集團（G7）成員國，但法國與中國也在2004年建立全面戰略夥伴關係、德國自2014年起與中國建立全面戰略夥伴關係、英國則是在2015年習近平訪問倫敦期間簽署全面戰略夥伴關係，這似乎暗示義大利不用加入一帶一路，仍可與中國維持戰略夥伴關係。（編輯：周永捷）1120910