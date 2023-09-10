2023美國網球公開賽男單決賽將在台北時間11日清晨4點登場，即將重返世界第1的塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic），將和俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev）重演美網爭霸戲碼，希望報兩年前決賽被直落三擊敗的一箭之仇。

2021年美網男單決賽，麥維德夫6比4、6比4、6比4直落三打退喬柯維奇，摘下個人生涯首座四大賽冠軍，也打碎喬帥單一賽季包辦所有四大賽冠軍的美夢，那場比賽之後，喬帥也狠狠報了仇，4連勝麥維德夫，直到今年杜拜ATP男網賽，麥維德夫才結束對戰連敗。

第10次打進美網男單決賽，喬柯維奇知道自己還要挑戰還要追上澳洲退役傳奇女將瑪格莉特寇特(Magret Court）史上四大賽最多24冠紀錄，但也提醒自己不要太把紀錄放在心上，「我在今年溫布頓非常接近大滿貫第24冠，我不讓自己去想這些事，因為當我過去這樣做的時候，就像2021年美網決賽一樣，我可能被因此被壓力壓垮並表現不佳。」

喬柯維奇2023賽季在四大公開賽目前有26勝1敗超強戰績，今年在四大賽只有溫布頓決賽不敵西班牙阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），喬帥說：「年紀只是數字這句話在我心中有很大共鳴，如果我在面對比賽時還能有頂尖表現，我是不會去想離開網球或想是不是到了終點，如果是在四大賽早早被年輕好手痛宰，我有可能會這麼想，但我覺得自己還是很能打。」

喬帥補充：「或許大家會覺得我有點自大、傲慢，我對這樣的反應也不意外。但我明白自己為了達到這個地位付出多少努力和精神，我相信自己跟我的球技，身為一個網球員來說，我會在必要時展現最好的一面。」