五湖園生命智慧園區接連兩天舉辦中元普度地藏大法會，攜手6公益團體透過市集、公益聯名禮盒落實以功代金的理念。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

發生什麼事了，捐血車竟開進生命園區？位於潭子五湖園生命智慧園區接連兩天舉辦中元普度地藏大法會，響應政府推動「以功代金」，不但採買公益團體禮盒當供品，也邀集6家公益單位進駐設市集，連大型捐血車都來了，希望在殊勝法會外，力行公益、把愛傳出去。

農曆七月慈悲月，各廟宇、公塔以及生命園區都會舉辦普度法會，近年政府推廣「紙錢減量」、「以功代金」多元環保祭祀，在潭子區深耕30多年的五湖園生命智慧園區，9日、10日接連兩天舉辦中元普度地藏大法會，法會活動現場由6家公益單位響應設立市集、大型捐血車服務民眾，並以12坪獨立展覽空間展出綠色祭祀的各樣形式，將「功德．公益．環境永續」具體列舉。

且普度拜桌供品更接續善愛的延伸，優先採購公益機構庇護工場產品，在法會祭祀完成後，一同協助家屬將供品再次捐贈給街友、獨居老人、其他特殊家庭，讓愛分享循環永不止息。

此次活動攜手伊甸社會福利基金會迦南園烘焙、台中市身心障礙者福利關懷協會微笑天使烘焙坊、財團法人台中市私立信望愛智能發展中心台中市自閉症教育協進會、瑪莉亞會福利基金會瑪莉媽媽手作麵包、中華好家庭關懷協會、蒙恩聽障烘培坊及台灣血液基金會台中捐血中心等公益機構。

園區總經理雷靜怡表示，舉辦勸募庇護市集「以功代金」、「讚普拜桌」公益聯名款禮盒、響應「熱血沸騰」、推廣「綠色祭祀」，謝謝參與的公益機構構、響應的家屬朋友一起善愛接力。