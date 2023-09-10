4歲男童遊龍潭大池走失，龍潭警方協助順利找到家人。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

家住桃園市的4歲葉姓男童，昨天跟著家人從平鎮到龍潭大池遊憩，竟趁家屬去上廁所時獨自亂跑而迷路，他嚇得在路邊嚎啕大哭，遇到熱心民眾發現報案，龍潭警方到場協助，開著巡邏車沿途廣播找男童家人，最後終於遇到也在找小孩的男童阿姨攔下警車，得以與家人平安返家。

龍潭警分局龍潭派出所副所長劉重言、警員陳恩，昨天傍晚執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，表示有1名兒童在神龍路口穿梭，員警到場先是將小男童帶上巡邏車，並在周邊挨家挨戶詢問是否認識該名小孩，還沿途廣播家中是否有孩童走失，但都沒人認識這男童，後來有1名女子神情緊張，攔下警車說自己的外甥走丟了，希望請警方協助，員警才讓她看看是不是車上的小孩，最後一家人終於順利團聚。

幼童家屬向警說，帶著男童來到龍潭大池遊玩，沒想到小孩趁其如廁時不注意之際亂跑，發現後只能焦急在龍潭大池附近步行找尋，看見巡邏警車經過，本想請警方協助，沒想到孩子就在警車上，也感謝員警的幫忙讓小孩平安無事。