警方搜索共查扣592包毒品咖啡包及愷他命21包。（圖／警方提供）

警方搜索共查扣592包毒品咖啡包及愷他命21包。（圖／警方提供）

警方搜索共查扣592包毒品咖啡包及愷他命21包。（圖／警方提供）

新北市蘆洲分局日前在三民路198巷口見一自小客車違規停車於路口，對其實施盤查時發現副駕駛座下方藏有數十包毒品咖啡包，隨後進行附帶搜索共查扣592包毒品咖啡包及愷他命21包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

警方表示，5日0時許警方執行巡邏勤務，行經三民路198巷口見一自小客車停放路口中央，該車違規停車易發生危害，予以攔查查證駕駛身分並檢查車身編號；檢查時，發現副駕駛座位下方放有10包毒咖啡包，立即喝令該駕駛33歲許男蹲下配合受檢，經檢驗發現該毒品咖啡包呈陽性反應，現場予以逮捕。隨後執行附帶搜索時，於自小客車內又發現其他毒品，全案共查扣592包毒咖啡包（總毛重2361.2公克）、第三級毒品愷他命21包（總毛重52.3公克），全案依違反毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

蘆洲分局三民所所長王明堂呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。

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