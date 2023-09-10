衛武營國家藝術文化中心2018年9月10日成立，今日為5周年生日。（崔正綱攝）

全球最大單一屋頂綜合劇院、衛武營國家藝術文化中心自2018年成立，今日迎來成立5周年生日，催生衛武營各界人士出席敬賀，表示衛武營讓大眾改變了高雄是「文化沙漠」的刻板印象；此外，台灣證券交易所今日與衛武營簽約「綠色永續文化夥伴」合作備忘錄（MOU），共同為環境永續貢獻力量。

綜觀衛武營催生史，相當一波三折。1979年國防部決議鳳山區衛武營營區遷建計畫，1992年「衛武營公園促進會成立」，經過多年來爭取，直到2003年1月高雄縣政府正式變更為公園用地，以都會公園、藝術中心與特定商業區三體共構的方式重新開發，藝術中心則成為新十大建設的一環。

在經過多年設計協調，衛武營終於在2010年4月動工，2018年9月10衛武營國家藝術文化中心成立，並於同年10月13日正式開幕啟用。基地面積9.9公頃，建物面積3.3公頃，內含音樂廳、歌劇院、戲劇院、表演廳，成為海內知名劇團來台表演首選，更在開幕一周年，票房銷售破30萬人次、進館人數超過350萬人，搖身為高雄知名地標。

衛武營國家藝術文化中心今日迎來5周年生日，高雄市長陳其邁（左4）、文化部長史哲（左5）到場歡慶。（崔正綱攝）

今日迎來衛武營5周年，文化部長史哲、高雄市長陳其邁、綠委許智傑以及邱議瑩政界人士到場祝賀，另外還有1992年催生衛武營運動「南方綠色革命」幕後重要成員醫師曾貴海、教授黃暉榮也出席慶祝。

史哲指出，認為衛武營不只5年，認真來算的話應該是31年前，「為什麼高雄缺乏綠地要被稱作是工業城市、文化沙漠」，他也感謝是上天恩賜，衛武營推動能順利、夢想成真，且成果顯著。

史哲表示，未來高雄人可能不知道衛武營之前是什麼，最重要的是未來高雄人被說家鄉是文化沙漠，他們肯定回說「是在講什麼？」，文化沙漠這四字已經與高雄絕緣。

史哲說，他在2008年擔任高雄市文化局長，高雄陸續有大東藝術中心、高雄流行音樂中心、高雄巨蛋等重大文化建設，當時每年都會受到文化部質疑說「衛武營5500席、大東1000席、文化中心至德堂2500席、巨蛋1萬5000席、還有世運主場館4萬5000席，高雄人怎麼營運、養得起？」，今天這問題不僅不存在，反而是台北羨慕高雄的地方。

陳其邁則先以曾貴海新詩《明日新城》開場，闡述城市不再是鳥籠，而是市民生活的美學與生態空間，衛武營更是其中的代表。陳其邁表示，過去高雄被認為是文化沙漠，大家共同用汗水、淚水譜寫生命樂章才能將沙漠耕耘成綠洲。

陳其邁說，衛武營更是世界一流的藝文場館，提供舞台將國際頂尖的藝文工作者匯聚在此，讓全世界能夠看到台灣藝文的能量，這才是衛武營真正的內涵。

衛武營藝術總監簡文彬指出，一座藝文場館要在城市、國際奠定基礎並發揮影響力，至少需10年累積；5年來因眾人的聚集而活躍，無論觀眾、藝術家、工作人員或贊助企業，一起在此共同成長並共度許多時光。未來衛武營將繼續堅定向前，全面地拓展表演類型，實現更多發展可能性。

此外，台灣證交所為了確保未來世代永續發展，與視淨零排碳為目標的衛武營共同簽屬「綠色永續文化夥伴」合作備忘錄，證交所總經理簡立忠表示，證交所關心資本市場的發展，也非常重視推動文化發展。雙方簽屬MOU不僅是證交所首次和藝文場館合作推動文化發展，也希望一同為台灣藝文產業接軌國際標準。

簡立忠說，台灣碳權交易所今年8月7日在高雄成立，將提供文化產業、資本市場相關企業碳諮詢服務，合力打造減碳生態系，共同實現台灣2050年淨零碳排的願景。

另外，衛武營邀請民眾一起用藝術歡慶5週年，雙十連假期間特別精選4檔節目，包括：10月7日、8日唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》；10月7日音樂會克利斯蒂安・舒密特＆簡文彬＆高雄市交響樂團《查拉圖斯特拉如是說》；10月7至9日舞台劇《但是又何奈》；10月8日音樂會《萬彩雙琴》楊文信＆克利斯蒂安・舒密特；更多節目資訊可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。