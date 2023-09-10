雲林縣台西鄉五條港碼頭飽受淤沙之苦，漁民只能利用漲潮時段進出。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉箔子寮漁港因淤沙、颱風等因素導致海水倒灌，引發各界關注。台西鄉五條港碼頭、台西漁港也飽受淤沙之苦，近幾次颱風同樣出現海水倒灌情況，卻未引起注意，10日台西鄉長李文來表示縣府定期在港內清淤，但要徹底解決問題，還是要清除近海航道淤沙，否則漁港周邊魚塭都會受到淹水威脅。

台西漁港為台西地區漁民出海捕漁、放養牡蠣主要港口，由於海岸環境改變、漂沙等因素，每隔一段時間便出現淤沙問題，漁船只能利用漲潮時段才能進出，相當不便，經漁民陳情，雲林縣政府編列經費定期清淤，但治標不治本，淤沙情況仍困擾眾多漁民。

台西鄉長李文來表示，台西漁港曾繁榮一時，但隨著淤沙嚴重，船隻航行困難，港務日益縮減，目前退潮時可見漁港底部淤沙，漲潮時水深僅2、3公尺，較大型船隻不容易進出，每次清淤只能維持一段時間，有必要進行港口內外整體清淤，才能徹底解決問題。

李文來說，近幾次颱風造成台西漁港、五條港碼頭海水倒灌，影響周邊魚塭，但大家的注意力都集中在口湖鄉箔仔寮漁港，其實台西鄉淤沙情況與箔仔寮漁港一樣嚴重，漁民經常向他反映，希望藉由箔仔寮漁港的海水倒灌事件，讓大家也能關注台西地區港口與海岸淤沙問題。

漁民指出，台西外海目前持續發展風力發電，內陸也有許多太陽能發電，成為各界矚目的綠能重點鄉鎮，若相關單位不重視淤沙問題，漁業最後可能因工業發展而持續縮減，最後漁民只能放棄漁業，這將造成許多人經濟困難，引發社會問題。

縣水利處說明，目前已向中央爭取經費，進行台西漁港大規模清淤工作，雲林沿海各港口航道也列為優先清淤區塊，未來需中央與地方共同合作，才能解決淤沙問題。