大陸廣東部分地區和香港7到8日遭遇創紀錄的特大暴雨。香港天文台方面表示，記錄到24小時內雨量647.7公釐，更超過2021年鄭州「7.20」暴雨645公釐的強度。

澎湃新聞引述中國氣象科學研究院副研究員孫劭說，大陸東南沿海地區每年都會遭遇暴雨，但從此次的極端事件表明，即使像深圳、香港這樣的城市擁有先進的防洪能力，當峰值降雨強度達到每小時100公釐以上時，並不存在完美的防禦體系。

深圳市氣象台則指出，深圳9月7日晚至8日早晨普降極端特大暴雨，強度超強，分別有最大2小時195.8公釐、3小時246.8公釐、6小時349.7公釐、12小時465.5公釐等4項打破深圳市1952年有氣象記錄以來歷史極值，24小時雨量僅次於2008年「6.13」特大暴雨。

而大陸中央氣象台10日也繼續發佈暴雨黃色預警：預計10日8時至11日8時，廣東中南部、香港、澳門、廣西東南部、海南島東北部、四川盆地西部北部、川西高原北部等地部分地區有大到暴雨。

孫劭表示，團隊研究表明，在全球總降水量增加的地區與降水量減少但年際變率增大的地區，極端降水事件的發生頻率都正在上升，當務之急是強化氣象災害預警、提高公眾認知、加強防禦工程建設和制定相關政策。