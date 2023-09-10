秘魯首都利馬市中心最近發現一具千年木乃伊，髮齒完好無損，令專家們十分訝異。

南美國家秘魯擁有豐富的原住民文化，境內至今仍保存了大量歷史遺跡，日前在首都利馬（Lima）的古老墳墓內偶然出土一尊木乃伊，其頭顱部分維持完好，即使經過千年也沒有腐爛，令專家們相當意外。

根據路透社、《華盛頓郵報》報導，考古團隊在當地瓦卡普拉納（Huaca Pucllana）遺址內發現這具木乃伊，一旁還有一些陶器和紡織品。團隊負責人加諾薩（Mirella Ganoza）說：「這是一個成人，雙腿彎曲呈現坐姿。」讓人訝異的是，木乃伊被發現時，一頭濃密的棕髮宛如未受時間侵蝕一般，下巴也完好無缺，一口牙齒仍清晰可辨。不過目前還無法得知木乃伊的性別。

利馬市中心出土的木乃伊保有完整長髮與下巴，令發現者相當意外。（圖／路透）

考古學家表示，這些遺骸可以追溯到西元1000年左右，當時秘魯的中部海岸地區主要由伊赫斯瑪人（Ychsma）佔據，期間至少建造了16座金字塔，直到後來印加帝國（15至16世紀）崛起。

而這次出土木乃伊的地點就位在秘魯首都利馬的高級地段「新城區」（Miraflores），該處五星飯店、餐廳和商場林立，整座城市約有1千1百萬人口，大約400個考古遺址分布在巷弄之中，部分尚未完成挖掘，預計將可進一步解答原住民的社會與文化之謎。