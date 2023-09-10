國泰證券表示，將「低碳職場」為首要任務，藉由替換高耗能空調、採用節能LED照明，並積極推廣新工作模式打造綠色工作環境；營運總部也透過「環境控制系統」協助優化能源使用效率。另外，「資訊設備減碳計畫」更將電腦由桌上型改為筆記型電腦，降低能源消耗，有效降低自身營運活動所產生之碳排放，未來將持續以綠色思維推動營運轉型。

在「節能減碳」上，國泰證券積極實踐淨零目標。從2022年第4季開始，總公司全面導入再生能源，並逐步擴展至全台10家分公司，且同時取得20張再生能源憑證(T-REC)，截至目前為止全台營運據點再生能源使用率超過5成，預計2030年將達到100％使用再生能源目標。

此外，國泰證券因應氣候變遷，針對業務面更發揮證券商的責任，2020-2022三年間透過投資之高達99.5％自然人電子交易比例，共減少約280噸碳排放；而截至2022年12月止，國泰證券台股「電子對帳單」寄送份數比例為95％，有效導引客戶以數位方式取代實體臨櫃需求及紙張使用。2022年總節紙量達到50萬張，高度超過一棟台北101大樓。

在「氣候培力」中，國泰證券推動永續知識培育，精進員工對氣候變遷的素養，如氣候風險評估和金融建構能力的提升，確保員工更深入理解氣候議題，而全公司員工參與氣候風險管理教育訓練的完訓率更達100％，積極落實氣候培力。另一方面，國泰證券鼓勵員工積極參與集團走路活動，目前累計步數已超過30億步，相當於繞地球超過15圈，員工減少交通運輸的碳排，不僅能增進身體健康，同時更透過走路活動結合公益來回饋社會。