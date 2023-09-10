有民眾在台中高鐵站區發現一隻疑似石虎的動物陳屍街頭。（林姓民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中烏日高鐵站、高鐵路2段發現保育類動物石虎陳屍街頭，網路輿論炸鍋，民進黨籍市議員張家銨也怒批市府沒有落實台中市石虎保育委員會職責。對此，台中市政府農業局表示，立即送農業部多樣性性研究中心檢驗分析石虎死因，該路段是首次發現通報石虎疑似路殺的路段，是否屬石虎熱點將委託專業單位研究。

10日上午有民眾在台中高鐵站、高鐵路2段發現一隻石虎遭路殺立即通報1999，張家銨指出，事件發生地鄰近石虎的棲地，農業局是否針對該路段設置石虎保護措施，及是否有肇事逃逸等問題，要求市府相關單位出面說明釐清，並批評市府沒有落實台中市石虎保育委員會職責。

台中市政府農業局表示，接獲民眾通報1999專線後，農業局依農業部林業及自然保育署規範，立即委託專案團體台中市野生動物保育學會及台灣石虎協會，派員現場處理，並立即送農業部多樣性性研究中心檢驗分析石虎死亡原因，目前死因尚不明。

農業局指出，台中市石虎保育委員會設置辦法經市議會第4屆第1次定期會同意備查後，市府於4月11日公告並送中央備查，已於8月完成委員會25位委員遴聘作業。此案路段是首次發現通報石虎疑似路殺的路段，是否屬於石虎熱點或為逸散個體，將委託專業單位研究。

農業局也說，若接獲民眾通報發現疑似石虎路殺路段，除立即辦理現場會勘，也請道路主管機關依台灣石虎保育協會、農業部多樣性性研究中心人員評估是否改善當地道路措施，避免類似情事再次發生。