圖前方為美國海軍伯克級驅逐艦詹森號（DDG 114），照片遠方為加拿大哈利法克斯級護衛艦「渥太華號」（FFH 341）。（圖／取自第七艦隊官網）

9日在美加軍艦穿越台海同時，可見中華民國海軍基隆級驅逐艦。 （圖／取自CBC）

美國第七艦隊和我國防部均證實，9日美加軍艦各一艘由北向南穿越台海，而加拿大媒體《CBC》也在現場報導，並拍攝到在美加軍艦穿越台海同時，有3艘共軍軍艦和1艘國軍軍艦在兩側同時巡航，加拿大記者並稱，渥太華號艦上人員高度緊張！前海軍艦長呂禮詩分析，加拿大軍艦駕駛台上人員並未穿著戰備服裝，因此其實沒有這麼緊張。

美國海軍第七艦隊9日於官網發布新聞稿，稱美國海軍阿利·伯克級驅逐艦「雷夫．詹森號」驅逐艦（DDG 114）和加拿大哈利法克斯級護衛艦「渥太華號」（FFH 341）於9日例行性地通過台灣海峽，行經的水域符合國際法規範的公海範圍，享有航行、飛越自由，雙雙過境也展現美國及盟友夥伴對自由開放的印太地區的承諾。

美國海軍第七艦隊表示，這類合作是維護區域安全的核心方法，也證明所有國家的飛機、船隻都可以在國際法允許的任何地方飛行、航行和運作。

中華民國國防部9日也證實，美驅逐艦及加拿大護衛艦各乙艘，9日由北向南航經臺灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

根據加拿大媒體CBC報導，加拿大哈利法克斯級護衛艦「渥太華號」（FFH 341）航經台海時，有3艘中共軍艦在旁。據前艦長呂禮詩表示，有2艘052D、1艘054B。圖為其中一艘中共軍艦。（圖／取自CBC）

根據加拿大媒體CBC報導，加拿大哈利法克斯級護衛艦「渥太華號」（FFH 341）航經台海時，有3艘中共軍艦在旁。據前艦長呂禮詩表示，有2艘052D、1艘054B。（圖／取自CBC）

前海軍艦長呂禮詩。（取自呂禮詩臉書）

前海軍艦長呂禮詩10日在《新聞大白話》引述加拿大媒體《CBC》報導稱，在美加軍艦穿越台海同時，中共有2艘052D、1艘054B軍艦在美加軍艦的一側巡航，而美加軍艦的另一側則是中華民國海軍基隆級驅逐艦。呂禮詩分析，加拿大軍艦駕駛台上人員並未穿著備戰服裝，所以其實沒有這麼緊張。