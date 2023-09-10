饒舌(Rapping)作為一種音樂風格，以及獨特的節奏及歌唱技巧獲得不少歌迷們的喜愛。然而，近日美國有一位名為麥克丹尼爾（Kenjuan McDaniel）的饒舌歌手在其新作品的MV以及歌詞之中，其內容涉及一起殺人案的細節，因此被警方逮捕。
綜合《紐約郵報》、《FOX 5》、《拉斯維加斯評論雜誌》等外媒報導，據美國拉斯維加斯警方所發布的聲明稿指出，饒舌歌手麥克丹尼爾（Kenjuan McDaniel）因涉嫌在2021年發生的一起殺人案，而以使用致命武器公開謀殺罪的罪名，在8月29日遭到警方逮捕。
此外，其聲明稿中也提及在殺人案發生後，麥克丹尼爾被列為犯罪嫌疑人之一，而他於7月中旬時在YouTube頻道上傳一則以「Fadee Free」為題的MV作品，有警探確認其影片後發現，內容中與殺人案有許多細節相符，舉凡歌詞內容提及：「我是他死的原因，當他死的時候我們仍然嘲笑他。(I be the reason why he’s dead, we still taunt him when he die)」以及描述被害者死前的抽搐行、被害者的暱稱等細節，且相關犯罪內容與現場的證據相符。對此，警方表示MV中有部分相關細節未對外公布，也不會成為一般大眾所知道的內容，且調查期間收集的證據與MV影片是分開獲得，而該影片進一步的驗證了調查結果。
另外據法庭紀錄顯示，他於 9 月 7 日出席保釋聽證會，其保釋金被裁定為1百萬美元（約3208萬元新台幣），且需配戴電子監控設備，並將於 14 日出席初步聽證會，不過他的律師尚未對於他的案件做出回應。
★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。
文章來源：麥克丹尼爾的MV影片
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