饒舌(Rapping)作為一種音樂風格,以及獨特的節奏及歌唱技巧獲得不少歌迷們的喜愛。然而,近日美國有一位名為麥克丹尼爾(Kenjuan McDaniel)的饒舌歌手在其新作品的MV以及歌詞之中,其內容涉及一起殺人案的細節,因此被警方逮捕。

綜合《紐約郵報》、《FOX 5》、《拉斯維加斯評論雜誌》等外媒報導,據美國拉斯維加斯警方所發布的聲明稿指出,饒舌歌手麥克丹尼爾(Kenjuan McDaniel)因涉嫌在2021年發生的一起殺人案,而以使用致命武器公開謀殺罪的罪名,在8月29日遭到警方逮捕。

Who is Kenjuan McDaniel? Wiki, Bio, Age, Rapper arrested on a murder charge & Many More

此外,其聲明稿中也提及在殺人案發生後,麥克丹尼爾被列為犯罪嫌疑人之一,而他於7月中旬時在YouTube頻道上傳一則以「Fadee Free」為題的MV作品,有警探確認其影片後發現,內容中與殺人案有許多細節相符,舉凡歌詞內容提及:「我是他死的原因,當他死的時候我們仍然嘲笑他。(I be the reason why he’s dead, we still taunt him when he die)」以及描述被害者死前的抽搐行、被害者的暱稱等細節,且相關犯罪內容與現場的證據相符。對此,警方表示MV中有部分相關細節未對外公布,也不會成為一般大眾所知道的內容,且調查期間收集的證據與MV影片是分開獲得,而該影片進一步的驗證了調查結果。

另外據法庭紀錄顯示,他於 9 月 7 日出席保釋聽證會,其保釋金被裁定為1百萬美元(約3208萬元新台幣),且需配戴電子監控設備,並將於 14 日出席初步聽證會,不過他的律師尚未對於他的案件做出回應。

★《中時新聞網》提醒您:未經法院判決定讞,仍視同無罪。