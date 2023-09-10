烏克蘭籍女星林佳娜來台學習中文，以精緻的外貌和纖細身材進入模特兒圈，又因她性格幽默成為許多熱門節目的常客，她與馬來西亞男星祖雄穩定交往1年多，前陣子在親友見證下答應男友求婚，在台灣、馬來西亞、烏克蘭三地辦理結婚登記，7月宣布懷孕喜訊，如今透露預產期約在明年1月，除此之外佳娜也不改豪放作風，大方與粉絲分享房事。

佳娜今（10）日在Instagram開放問答，由於近期她與祖雄多在國外辦理結婚手續，被問到何時回到台灣，她透露下禮拜回台，且懷孕1到4個月時她孕吐很嚴重，但現在已經正常了，有網友問「懷孕還有在做壞壞的事情嗎？」佳娜委婉表示夫妻關係依舊火熱「你覺得祖雄會放過我嗎？」，對於孩子的出生地，兩人都決定要在台灣生產，連月子中心都找好了，至於懷孕期間的身體變化，佳娜提到胸部感覺變大很多，「現在應該有D size，之前穿過的內衣和比基尼全部都穿不下」。

佳娜回答網友問題。（圖／翻攝佳娜Instagram）

她也透露寶寶的預產期會在明年的1月19日，佳娜解釋「那一天在烏克蘭是一個很大的節日，我們都相信如果那天你去洗在冰凍水裡，上帝會原諒你一整年做過所有的壞事！」不過由於她和祖雄都不是台灣人，因此孩子應該會是馬來西亞或烏克蘭人。

佳娜透露孩子預產期會在明年1月。（圖／翻攝佳娜Instagram）

兩人決定結婚後，佳娜帶著祖雄到波蘭，不過她表示在當地感到嚴重的歧視，入境海關質問為何要嫁亞洲人，還嘲諷「找不到其他的男生了嗎？」且她一說出烏克蘭語，超市店員立刻態度轉變，令佳娜強烈感受到波蘭人看不起烏克蘭人及亞洲人的態度。