在超級循環賽碰頭時以1比5吞下敗仗，韓國隊10日在季軍戰再次交手，靠著王牌投手金澤延一夫當關繳出7局完封勝，率隊以4比0擊敗美國隊，報了先前落敗的一箭之仇，也奪下本屆U18世界盃季軍，也確定「台日韓」包辦前3名，這也是U18賽史頭一遭。

金澤延在本屆U18出賽6場，從與波多黎各之戰起，連投美國、荷蘭、美國4場比賽，最終共投16局、投出29次三振，自責分率僅1.13，昨天在教練團控制用球數的情況下，今天在季軍戰扛起先發重責，用98球完投7局，飆出9K、僅被敲2支安打無失分，成功壓制美國隊打者，不過他連5天登板也引發熱議。

韓國總教練李永福表示，金澤延是隊上最值得信賴的投手，因為攸關是否能夠奪下季軍，一定要推出狀態最好的投手，無庸置疑就是由他先發，「他今天整體狀態都很不錯，可說是韓國一等一的選手，未來一定會有不錯的表現。」

總結這次U18韓國隊表現，李永福認為，這次賽程受到天氣因素影響，對球員來說是很艱辛的一段過程，但球員能在這個年紀有這樣的心態、意志力去比賽是很難能可貴的。」

李永福也指出這批球員相比10年前自己帶隊的差異，這批韓國隊投手控球能力更好、野手則是腳程很快。