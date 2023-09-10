據悉上述該訂單將於今年年底出貨完畢，且該訂單單價高、毛利高於公司其他產品，市場推估，該訂單將於後續月份陸續出貨，今年第4季估計為出貨高峰，將明顯挹注今年營收及獲利。

累積前8個月營收22.58元億，年增加6.75億元或年增42.67%，營運持續維持高成長態勢。事欣科今年上半年每股獲利達0.71元，年增幅47.92%，估計在此軍規產品出貨帶動下，今年獲利成長可期。