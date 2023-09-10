據悉上述該訂單將於今年年底出貨完畢，且該訂單單價高、毛利高於公司其他產品，市場推估，該訂單將於後續月份陸續出貨，今年第4季估計為出貨高峰，將明顯挹注今年營收及獲利。
累積前8個月營收22.58元億，年增加6.75億元或年增42.67%，營運持續維持高成長態勢。事欣科今年上半年每股獲利達0.71元，年增幅47.92%，估計在此軍規產品出貨帶動下，今年獲利成長可期。
工業電腦廠事欣科(4916)公告今年8月營收，單月營收3.00億元，月增11.38%、年增21.63%；累計前8個月營收22.58億元，年增42.67%。公司表示，事欣科受惠軍工業務出貨提升，先前傳出接獲超級士兵穿戴裝置已陸續出貨挹注，帶動8月單月營收重回3億元大關。
據悉上述該訂單將於今年年底出貨完畢，且該訂單單價高、毛利高於公司其他產品，市場推估，該訂單將於後續月份陸續出貨，今年第4季估計為出貨高峰，將明顯挹注今年營收及獲利。
累積前8個月營收22.58元億，年增加6.75億元或年增42.67%，營運持續維持高成長態勢。事欣科今年上半年每股獲利達0.71元，年增幅47.92%，估計在此軍規產品出貨帶動下，今年獲利成長可期。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。