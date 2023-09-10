波蘭最大反對派聯盟「公民綱領黨」（Platforma Obywatelska）周六（9日）承諾，如果該聯盟在未來的議會選舉中獲勝，將追究總統、總理和其他官員的法律責任。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，波蘭將於10月15日舉行議會選舉，獲勝者將組建新政府。在進行議會選舉的同時，該國將就接收非法移民、私有化、提高退休年齡和拆除與白俄羅斯接壤的邊境障礙等問題舉行全民公決。

最近的民意調查數據顯示，「公民綱領黨」的支持率落後右翼法律正義黨（Law and Justice Party）約10％，但後者的支持率也僅約35％，獨自組建政府機率甚低。

「公民綱領黨」9日提出選舉政見，其中一個要點為「追究波蘭執政黨法律與公正黨政府的責任」。公民綱領黨的競選綱領寫到，「讓杜達（波蘭總統，Andrzej Duda）、莫拉維茨奇（波蘭總理，Mateusz Morawiecki）、薩辛（國有資產部長兼副總理，Jacek Sahin）、濟布羅（司法部長兼總檢察長，Zbigniew Zibro）、格拉平斯基（央行行長，Adam Glapiński ）....接受國家法庭的審判。」

此外，反對派還承諾向「非政治化的檢察院」遞交申請，要求以腐敗和經濟犯罪為由起訴包括奧倫能源公司執行長奧巴伊特克（Daniel Obajtek）在內的多名官員和高管。

「公民綱領黨」的競選綱領還指出，「計劃公布被非法監聽的人員名單以及做出非法竊聽公民談話決定的人員名單。」