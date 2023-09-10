許多新人舉辦婚禮時，都會為來賓送上一些婚禮小物。一位女子近日參加友人婚禮時發現，朋友竟為來賓們準備了K牌保久乳，讓她忍不住笑說「第一次在婚禮現場看到用保久乳乾杯」。貼文曝光後，許多網友也紛紛大讚很用心，「保久乳要大賣了吧，超有創意」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，朋友婚禮的小物是餅乾加上K牌紅豆燕麥牛乳的保久乳，而且還是和迪士尼知名IP「玩具總動員」推出的限定包裝，由於新人就是因為玩具總動員而結緣，搭上廠商推出的限定包裝保久乳可說是相當應景。

原PO笑說，「這應該是我近期拿到最炫砲的婚禮小物了」，也是她第一次在婚禮現場看到用保久乳乾杯的畫面，「用保久乳做為愛情的見證我很喜歡」，最後也祝福友人的愛情可以如保久乳般「保存長久」。

對此，許多網友紛紛回應，「好浪漫」、「這種當天就會被解決的小物真的比一些沒用的東西好」、「紅豆傳相思，感情又保久」、「感受到新人的用心，準備的禮物別出心裁」、「保久乳要大賣了吧，超有創意」、「超甜蜜的！要缺貨了哈哈」。