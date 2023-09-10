江國賓在三立拍戲長達22年，堪稱三立的公務員。（三立提供）

三立台8《天道》全體演員今參加三立家庭日「三立30感謝有你」員工日，其中資歷最深的當屬苗可麗與江國賓，一個年資長達24年，另一個則有22年。苗可麗笑說：「看到台上董事長頒獎給25年年資的員工時，心裡還想說怎麼可以沒有我，其實我加一加也超過25年。」江國賓則是從台灣阿誠一路拍台8，從未缺席，自稱是「三立的公務員」

陳珮騏從拍偶像劇到台8，為的就是拍阿嬤看得懂的戲，Gino也說自己的第一部偶像劇《紫禁之巔》就是在三立的劇，笑說：「這部戲的影響力直到今天，尤其是『要打就去練舞室打』到現在還是琅琅上口的金句。」天道的演員群更帶領全體員工一起合唱〈愛拚才會贏〉，將現場氣氛炒到最高點。

三立集團董事長張榮華也感謝員工的付出，親自頒獎給服務年資超過25年以上的44位資深員工，「如果沒有各位員工的打拚，是不可能有今天30週年的成績單，要深深感謝每一位三立同仁的付出與家人的支持。」除了此之外，還有各類有趣的市集以及團隊活動內容，卡拉OK比賽甚至邀請到許常德、陳國華、丁曉雯擔任評審。