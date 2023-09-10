港區藝術中心9月精彩活動登場，有眷村文化、美食，還有藝文展及街頭藝人表演等，一系列的活動陸續展開，邀民眾享受秋遊港區的美好。

文化局指出，包括眷村主題展、中秋民歌之夜、全國百號油畫大展，及清水眷村文化園區周六街頭藝人演出等精彩的藝文活動，還有2023必比登推介平價美食，邀民共度「藝術之秋」、「美食之秋」。

文化局長陳佳君表示，清水眷村文化園區9月特展「打開客廳的方式」，眷村家庭的「客廳」在白天是媽媽的小型代工廠，孩子放學化身遊戲室或書房，家人晚餐聚會談天好所在，展現眷村文化的豐富樣貌。

藝術家葉育君以行為藝術及錄像創作方式，重新詮釋新的眷村場所記憶的「清水反身：反身性、錄像、行為與歷史」。30日有「滿月伴遊日」活動，手作、市集及街藝表演。

文化局指出，23日晚間7點在藝術廣場邀殷正洋、李明德、許景淳、王海玲、葉佳修及施孝榮等6位知名歌手帶來經典民歌；港藝中心目前展出「第22屆全國百號油畫大展」展期至17日止。

另台中市傑出演藝團隊小青蛙劇團與金曲音樂人林垂立共同策畫的「米香ㄟ奇幻車站」兒童音樂歌舞劇，於17日下午2點半及晚上7點在演藝廳各演出1場，以林垂立老師所創作多首經典歌曲，結合卡通造型人偶戲與台語流行音樂、視聽數位科技等演出，節目開演前60分鐘開放免費索票，每人限索4張 ，索完為止。

港藝中心表示，另清水區「老士官擀麵」為米其林官方公布新入選餐廳名單，還有忠貞路的擀麵一條街及許多眷村味，邀請大家9月到清水聽民歌、逛眷村、看表演、賞百號、嚐美食，感受海線藝文風情。