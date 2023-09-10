桃市觀旅局長周柏吟（左）與新北市客家事務局長林素琴（右）「以茶會友」，共同宣傳2縣市茶文化及在地景點。（呂筱蟬攝）

桃園市觀光旅遊局10日邀請新北市家庭及學童，由客家事務局長林素琴率隊，一行人造訪龍潭台灣客家茶文化館，雙縣市「以茶會友」，並共同宣傳各自的茶文化觀光景點。桃市觀旅局長周柏吟說，在世界客家博覽會期間，邀請各縣市民眾造訪並規畫文化體驗遊程，讓舉辦活動更有意義。

周柏吟說，茶葉是台灣重要的經濟作物，桃園市的龍潭、平鎮、楊梅、八德、龜山、蘆竹等區都是重要的茶葉產區，形成台灣的百年茶業文化。目前桃園的地方特色茶種有蘆竹蘆峰烏龍茶、平鎮金壺茶、楊梅秀才茶、龜山壽山包種茶、拉拉山高山烏龍茶等。

近年桃園透過茶葉分級、生產履歷與品牌行銷，在包裝融入文創元素，如達觀有機農場運用可直接作為茶席墊的日式竹席包裝，不但是佳節伴手禮選擇又可重複利用，提升茶農收益與產業競爭力。桃園市府也積極輔導業者培育優質紅茶如桃映紅茶，不易苦澀，無須額外添加糖、奶，且茶湯顏色鮮豔、味有蜜香甘甜。

林素琴則說，產自新北的好茶屢屢獲得國內外肯定，其中有百萬冠軍茶之稱的坪林包種茶，近年也持續提升茶葉品質，製茶技術也愈加純熟。此外，新北還有著名的文山包種茶、三峽碧螺春、蜜香紅茶、石碇東方美人茶、石門鐵觀音、林口龍壽茶等特色好茶，新北市府除了致力營造良好農業生產環境外，也舉辦評鑑、製茶技術競賽，鼓勵青農返鄉，協助新北好茶行銷推廣，提升品牌價值。

2人也和參訪民眾一起製作客家擂茶，並品嚐自己研磨的茶湯。周柏吟也說，為促進國家文化資源共享，桃園市觀旅局特別在世客博舉辦期間，邀請經濟或文化教育資源較稀缺的民眾，參與結合世客博、桃園景點等具有在地特色的系列遊程，也希望更多人能參與這有意義的文化教育活動。