鄭姓中尉（右）與同袍合影。（家屬提供）

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉5日被發現陳屍於營區中，但家屬強烈質疑死因不單純，鄭母甚至向國防部長邱國正下跪拜託，希望能還給鄭姓中尉公道和交代。家屬至今未走出失去摯愛的傷痛，將於9月19日舉辦告別式。

年僅23歲的海軍陸戰隊99旅1名鄭姓中尉，5日清晨被發現陳屍於營區，但家屬質疑兒子死亡不單純，指出案發前夕，鄭男曾撥打電話給媽媽，也曾透露過被長官針對：也質疑當天早上地面泥濘，但鄭男當下衣物、鞋子乾淨沒有泥濘，連手指也很乾淨，不像有爬樹的痕，鄭母曾向國防部長邱國正下跪，希望能還鄭姓中尉一個公道、交代，並釐清真相。

鄭姓中尉家屬這幾日忍痛著手辦理告別式，預計將於9月19日送他走完人生最後一程，並提供鄭姓中尉生前在軍中和同袍互動，照片中他笑容燦爛，非常陽光，穿著軍服與家人及同袍們合照，以及與朋友外出旅遊，留下一張張合影，讓親友們都相當不捨。

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