小燕姊今坐包廂支持。（陳俊吉攝）

蕭亞軒今坐包廂支持。（陳俊吉攝）

王力宏「ONE Leehom Wang 一個王力宏」台北站演唱會，今（10日）第2場繼續唱響小巨蛋，繼昨首場吸引眾圈內好友共襄盛舉，今張小燕、 蕭亞軒、王偉忠夫婦、 台柴智屏、朱延平、陳美鳳、蔡康永、 藍心湄、蕭亞軒、王治平、林宥嘉、方文山、郎祖筠等人也到場欣賞。

藍心湄今與陳美鳳、蔡康永等人一同進場，受訪提及王力宏首場表現，藍心湄誇他是厲害的創作歌手，隨後話鋒一轉，表示今一早起床看了王力宏首場演出的影片，對於他在台上說的很多話感到不解，認為他不該多說話，無意間可能挑釁了前妻。

藍心湄苦勸表示：「他（王力宏）不要胡說八道，該說的話、給懂得說的人說就好」，直言王力宏在台上說的話，聽得她起雞皮疙瘩，開玩笑表示：「他今天再胡說我就（從包廂）跳下去打他。」演唱會主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬（寬姊）隨後也為藍心湄發言緩頰，委婉表示：「心湄也是好意，要他（力宏）不要多說，他首場講了『真相不重要，流量最重要』，容易被誤會。」