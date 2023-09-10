今（2023）年農曆7月被稱為60年一遇的「最凶鬼月」，此次鬼門關落在國曆9月14日晚間11時，民俗專家廖大乙點名6生肖，鬼門關當日務必儘早回家，晚上不要在外摸黑逗留，以免犯煞。另外，也不宜穿破褲，否則非但留不住錢財，還可能被趁虛而入。

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，鬼門關當天，基於宗教、民俗觀點，因為對運勢較不理想，因此呼籲民眾應盡早返家，尤其是年沖生肖「兔、雞」，月沖生肖「鼠、馬」以及日沖生肖「龍、蛇」，最好趕在太陽西下、夜幕低垂之前返家，以免不小心犯煞引禍上身。如果真有要事必須外出，也一定要穿鮮豔衣物，以達趨吉避凶的效果。

另外，由於財庫的「庫」與褲子的「褲」同音，從民俗角度來看，褲子破洞意味著財庫受影響，不僅留不住錢財，還有可能被別人趁虛而入，尤其上述6生肖運勢較差，更不建議穿破褲或是其他洞洞裝。

廖大乙最後提醒，從古至今流傳的民俗說法雖然見仁見智，但重要的是民眾只要懂得時時反省，以正面的心態面對事情，相信便能否極泰來，獲得好的回報。