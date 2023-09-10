民眾黨總統參選人柯文哲昨日在台南成立全國第一個競選總部，直搗民進黨總統參選人賴清德本命區，更痛批賴在台南治水神話早破功，還透露賴清德曾拜託他不要反對興建深澳電廠，卻在兩周後改口，根本沒誠信，並酸民進黨墮落過快。對此，民進黨發言人張志豪今（10日）表示，柯文哲造謠抹黑成性，先前辦活動跳電時卻抹黑台電，還被外界認為淪為「民眾堂」，這種墮落速度才令人驚訝。

柯文哲昨日提到，2018年民進黨的賴清德曾就深澳電廠建廠爭議登門拜訪，以北部發電不夠說服自己，一定要蓋電廠，要求別再反對，自己同意後，不久就在電視新聞上看到賴清德在立法院表示，北台灣電力夠用，不需蓋深澳電廠。他認為台灣政府官員最大問題就是誠信不足，人民無法信任。

對此，張志豪稍早回應，柯主席可說是造謠抹黑成性，不要忘了，上次自己辦活動跳電卻抹黑台電，都還沒有道歉，可見很多事情從柯主席口中說出，真實性都必須打折扣。

張志豪表示，至於墮落，柯文哲應該先說清楚，很多人認為民眾黨淪為「民眾堂」，墮落速度才令人驚訝。包括柯文哲作為黨主席卻毫不保留的力挺涉貪愛將高虹安，才是真正的墮落。