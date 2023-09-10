每日限量20組的「超值吃到飽」活動，每人688至1788元，即可享用澳洲M8-9＋冠軍黑毛和牛、A級松阪豬，以及阿拉伯藍鑽蝦等海陸食材吃到飽。（馬辣國際餐飲集團提供）

餐廳內有兒童遊戲室讓小朋友盡情放電，大人還能使用TOKUYO按摩椅消除疲勞。（馬辣國際餐飲集團提供）

店內備有龍袍、鳳袍，讓客人免費穿戴體驗，還有古代帝王獨享的龍椅可拍美照。（馬辣國際餐飲集團提供）

小資族省錢吃好料，這篇必收。雖然勞動部已拍板定案明年基本工資將調漲，然而加薪幅度遠遠不及物價通膨，享受美食要多掏錢，讓民眾只能尋求優惠祭五臟廟。以浮誇風格聞名的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，因應9月的4個節日，「指定行業」的客人可享加菜不加價優惠。品牌另推出快閃限定方案，最低688元起即可享海陸美饌吃到飽，日限20組名額。

9月除了中秋節，還有9月3日軍人節、9月28日教師節和9月1日台灣記者節。馬辣餐飲集團旗下的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」攜手全台4間分店，在9月推出2大優惠活動來回饋社會上所有辛苦的人士。9月底前，只要職業是軍人、記者或者教師，含3位成人以上同行並選單點方案，不分平假日，同行者有1位是軍人、教師和記者，當日每人消費滿1000元，即可參加「幾歲就送幾隻南美野生白蝦」活動。需提前1日預訂並主動告知參加活動。

另外，品牌還推出每日限量20組的「超值吃到飽」活動，每人688至1788元，即可享用澳洲M8-9＋冠軍黑毛和牛、A級松阪豬，以及阿拉伯藍鑽蝦、東石大蛤蜊等海陸食材吃到飽。最高價位1688／1788元方案，更可無限暢食世界三大和牛「日本A5和牛雪花」、「美國SRF極黑和牛霜降」、「澳洲M8-9＋冠軍黑毛和牛」，以及北海道生食級大干貝、紅條石斑和阿根廷天使紅蝦等高檔食材。

平日限定的「688／788元」吃到飽方案，提供近63道海陸食材，吃得到美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬五花、豬梅花與帶骨嫩雞腿，以及十三香滷味等，湯底還能免費升級超人氣新品「花膠干貝老火湯」或「重慶酸菜魚鍋」以及店內招牌「宮廷麻辣湯」、「美人養生湯」、「胡椒豬肚雞湯」或「貴妃跳舞牛奶湯」。

「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」走浮誇路線，除了食材和盛盤方式很吸睛外，店內的軟硬體設施也很浮誇，店內有龍袍、鳳袍免費穿戴體驗，還有古代帝王獨享的龍椅可拍美照；餐廳內有兒童遊戲室讓小朋友盡情放電，大人還能使用TOKUYO按摩椅消除疲勞。讓賓客獨享的尊爵服務，成功擄獲不少藝人和饕客芳心。