中華電信與子公司智趣王數位科技長期致力促進核心世代的數位素養力，連續11年舉辦「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」。中華電信董事長郭水義今日表示，中華電信長期致力協助政府數位教育政策推展，並深耕兒少內容經營，提供數位創作平台，推動數位繪本的應用和教學創新，並巡迴台灣各地及偏鄉學校。

本賽事長年與法務部、教育部及衛生福利部食品藥物管理署共同進行《反毒推廣》，對齊ESG永續發展目標之《社會參與》，今年「反毒創作組」決賽隊伍，獲教育部特別頒發每隊「教育部團體獎狀」殊榮，透過賽事發掘並培育Taiwan-content創作人才，獲獎作品轉化為數位內容上架平台，培育出版產業生力軍，推動數位閱讀及出版產業的數位轉型力。」，今年更有來自離島隊伍參賽，積極推動區域平權。

今年參賽人數破6500人，參賽件數更創歷年新高達1810件，本次入圍總決賽30件，參賽作品涵蓋各種多樣性的議題，促進學子們多元的想像力。

為鼓勵孩童創作及宣導反毒觀念，特別邀請2020年反毒創作組第一名團隊傳遞反毒教育的使命，將得獎作品改編為「羊眉吐氣」，立法院蘇巧慧委員也親臨活動會場，並特別與中華電信郭水義董事長一同與孩子們在舞台上互動展現零距離親和力，法律系出身且長年關注教育議題的的蘇巧慧委員，在舞台上化身為蘇醫生角色，讓年輕學子了解毒品對身體的危害，並勇於向毒品說不。

數位繪本創作大賽是中華電信跨足兒少內容及數位人才培育的重要任務之一，為更進一步豐富兒少文化內容，明年除延續原有組別外，將擴大賽事組別及全年齡規模，除鼓勵台灣原創內容創作外，將更強調培育原創力量的重要性，計畫培育出版與影視創作人才，協助優秀作品出版發行，發掘與培養有潛力的台灣創作者，讓有志於童書與兒童影視創作的潛力創作者能被看見、被發掘、被培育，實現創作夢想，並將科技和文化的融合帶進教育領域，為下一代開創更多可能性，進一步活絡兒少數位出版與影視市場。

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