第5屆「太平鐵工藝術節」展覽活動邀請10名素人藝術家以「鐵狂想、鍛溶造」展出作品。（太平區公所提供／馮惠宜台中傳真）

由太平區公所與勤益科大共同舉辦的第5屆「太平鐵工藝術節」活動熱鬧登場，今年邀請10名素人藝術家以「鐵狂想、鍛溶造」展出作品。太平區公所主任祕書李愛國指出，期許透過知識或技術交流等形式，將廢材再利用的概念導入產品設計，協助地方創生。

第5屆「太平鐵工藝術節」展覽活動於文化部文化資產園區1916工坊登場，同時也有熱鬧的文創市集，集結設計師、文創工作者和太平區農特產等商品，將藝術、文化和娛樂元素整合在此平台。

勤益科大副校長李鴻濤表示，鐵工藝術與太平有很深的淵源，勤益科大的USR計畫（大學社會責任計畫）肩負數位影音紀錄、邀請年輕人進入場域以及協助社區營造，推廣太平鐵工藝術節成為中部盛事。

太平區公所主祕李愛國指出，近幾年來，台中市已發展成為全台灣機械產業及工具機設計製造產業之核心，尤其太平區工業類就業人口高達43％，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，而工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，這便是太平鐵工藝術節誕生的契機。而透過素人藝術家的作品，將廢材再利用的概念導入產品設計，期許能提升太平獨特的產業價值，讓地方匯聚更多能量。

台中市太平區素人藝術家包含謝讚丁、蕭菊蓮、周家旭、吳有財、林清玉、張凱軒、魏榮祥、黃塗生、盧秀蓮、周文婷，其精湛的技藝，創作出令人驚嘆的金屬藝術品，這些作者的創作心得，透過展區影片播放的方式與民眾分享。