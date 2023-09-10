廟方以電子地圖標出遺址位置與土堤破損處。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟是清朝康熙年間興建在鹿耳門溪旁的古廟，現被台南市文資處列為疑似遺址，附近土地屬於台南市水利局的水利地，廟方多次欲修繕遺址都遭拒絕，10日古廟普渡時，發現溪岸土堤因連日風雨破損，引發海水倒灌，呼籲政府伸援手，台南市水利局表示已派工，近日將回覆土堤原貌。

正統鹿耳門聖母廟原本在清朝年間興建在現今的鹿耳門溪岸邊，1823年爆發水災毀損，廟方1831年時將神明寄放他處，在原址修繕卻都失敗，鹿耳門溪也改道，古廟沉入地下，1913年古廟一度浮出，廟方依照古廟樣貌，另覓他處2次興建廟宇，現有廟宇為第3次興建。

古廟遺址在1990年到2000年之間開挖發現很多古物，台南市文化局列為「疑似遺址」，卻因經費不足，暫停開挖。廟方在地下遺址的上方立紀念碑，每年固定拜拜紀念。

紀念碑年久失修，廟方近年多次想修繕，都遭台南市文資處拒絕，雙方開會後，認為遺址附近水流穩定，決定維持原狀。

不料今年8月起安南區土城多次積淹水，廟方上周發現古廟遺址紀念碑處疑因海水倒灌積淹水，10日辦理古廟普渡時，發現遺址所在魚塭地的鹿耳門溪岸土堤已破損一段，擔心土堤破洞未來持續擴大，威脅紀念碑地基流失，目前只能用空桶填補缺口。

土堤破損處屬於台南市水利局的水利地，台南市水利局表示，當初整治鹿耳門溪排水時，即因該處牽涉文資法，無法施作，目前已派工，將以培土方式先回覆土堤原狀。