Benches clear in the first inning after Pirates pitcher Johan Oviedo and Ronald Acuña Jr. exchange a few words. pic.twitter.com/rUs6HAqRYl — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) September 9, 2023

10日國聯東區霸主勇士主場迎戰海盜，在首局就上演了雙方板凳清空的戲碼，海盜先發投手歐維耶多（Johan Oviedo）投出四縫線速球，差點招呼在勇士招牌球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）身上，引來後者不悅。

小阿庫尼亞覺得這顆內角速球太危險，忍不住望向投手丘碎嘴了幾句，歐維耶多也不甘示弱下丘找小阿庫尼亞嗆聲，主審和海盜捕手羅德里格茲（Endy Rodriguez）立即將兩人隔開，雙方人馬也從休息區一擁而上，但此行目的僅是勸架，沒有任何額外肢體衝突。

本季小阿庫尼亞寫下史無前例的單季35轟60盜，已被外界視為國聯年度MVP最佳候選人，他當然不希望在這時候受傷缺戰，畢竟小阿庫尼亞的膝蓋才從前十字韌帶撕裂傷勢中恢復，而且道奇強打貝茲（Mookie Betts）靠著8月一波大進補，打擊表現緊追著小阿庫尼亞不放。

歐維耶多控球不穩，3局下又將球砸在了萊利（Austin Riley）身上，惹得勇士總教練史尼克（Brian Snitker）相當不開心，他質疑為何裁判沒有向海盜發出警告，最終抗議過頭遭到驅逐出場，歐維耶多這一戰花了92球，但只投了3.2局失3分後退場，效率奇差無比，不過海盜火力更勝一籌，雷諾斯（Bryan Reynolds）、安杜哈（Miguel Andujar）都繳出3安猛打賞，帶領球隊以8比4勝出，讓歐森（Matt Olson）獨步大聯盟的48轟成為空響。