威力彩連槓22期，明天（11日）頭獎獎金上看5.2億元，小孟老師在臉書上點名雙魚座、獅子座、天秤座、處女座，以及生肖虎、蛇、狗、馬財運爆棚，有望中獎，並分享2個開運時辰，分別為早上9至11點、晚上7至8點，建議尋找住家或辦公室南方投注站來下注，就能獲得財神爺眷顧。

▍第4名：處女座

明天（11日）太陽將在處女座的元辰宮，能夠讓他們有突發偏財，同時具有邏輯能力和機運，此時可多聯想一些數字、組合，就能提高中獎機率。另外，太陽也代表「熟」，建議下注前可吃熟食，就有機會獲得不錯表現。

▍第3名：天秤座

明天（11日）穀神星落在天秤座，穀神星代表穀物女神，而穀物在古代象徵錢財，因此容易帶來意外之財，建議下注前可吃白飯，同時一邊冥想數字，就能讓穀物女神幫助他們抱住財運。

▍第2名：獅子座

明天（11日）金星進入元辰位讓獅子座的財運爆棚，加上婚神星移入本命宮，而婚神代表喜慶，建議下注前可攜帶喜氣的物品或冥想喜氣數字，就能夠提升中獎機率。

▍第1名：雙魚座

雙魚座因為有海王星、土星雙星匯聚本命宮，所以將能夠獲得意外之財，此外海王星也象徵財水，因此明天下注前可多喝水，只要喝越多對他們越有利，就能讓財水不斷圍繞在身旁。

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