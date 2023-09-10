賴清德出席南部4大社團賴清德後援會成立大會。（洪靖宜攝）

民進黨總統參選人賴清德今日下午到高雄出席「南部四大社團賴清德後援會」成立大會，湧入約2000多人，包括行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁都到場助講，賴清德在支持者熱烈歡迎下進場。賴清德提到自己要完成4大目標，包含「拚經濟」、「護民主」、「強國防」及「保和平」。

民進黨總統參選人賴清德，10日下午到高雄市出席國際獅子會（300E-1、300E-2、300E-3、300E-5）、國際扶輪300E-5、國際青商會、國際同濟會南部4大社團，成立賴清德後援會成立大會，賴清德說4大社團能齊聚一堂是空前未有，自己感到榮幸及開心，但代表自己的責任也很重，未來也希望與4大社團及社會各界共同合作完成4大目標。

首先就是「拚經濟」，他提到自己有個夢，希望未來台灣能成為日不落國，台灣現在已經進步到科技等創新產業，現在應佈局全世界、行銷全球，他自擔任行政院長時就開始解決台灣投資環境和提出政策，也鼓勵台商回台，2018年後至今已超過2兆元資金回到台灣投資，創造上萬個工作機會。

再來就是「護民主」，有民主才有自由，台灣過去經歷黑暗專制，有很多人犧牲奉獻，一步步能走到現在，現在選舉走到十字路口，是人民重要選擇，他疾呼，堅持民主精神不走回頭路。

還有「強國防」和「保和平」，賴說，民進黨精神是清廉勤政愛鄉土，其實還有愛、和平、非暴力，和平無價，台灣提升自己力量，團結守護和平，要大家不用怕，面對威脅並不孤單。

賴清德說，有人在這次選舉，提出簽訂和平協議來得到和平，和平只靠簽訂協議是不會有用的，還有人提出接受九二共識，想讓渡主權來得主權，但實際上沒主權就不會有和平。

他說，4大社團幫助弱勢，這次也希望能集中力量幫忙台灣，追求民主和經濟繼續發展，後援會成立發揮最大力量，除了他當選，8席立委也要當選，國會就有機會過半。