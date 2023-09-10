為祈求宜蘭縣五結鄉第一公墓公園化暨興建納骨堂的作業順利進行，鄉公所今（10日）上午在第一公墓暫厝區舉行中元秋祭敬祖報恩法會。公所表示，為執行納骨堂新建工程，民眾自行將祖墳起掘至暫厝區臨時納骨設施部分，預計年底完成整地作業及設計，2024年開始新建納骨堂，讓民眾有更優質的環境追憶祖先。
縣內納骨塔有員山福園、櫻花陵園、壯圍生命紀念館、冬山梅園生命紀念館、頭城百合陵園等地，目前福園進行第3期新建納骨塔工程，1樓塔位已額滿，2樓7500個已銷售15％，預計快銷售完，在執行2樓另一邊工程；冬山梅園則是第2期規畫中；壯圍生命紀念館共4層樓，現已銷售到2樓，雖然銷售很快但沒有不足問題。
而五結鄉民眾為推動公墓公園化暨納骨堂新建工程，民眾自行將祖墳起掘至暫厝區臨時納骨設施部分，於6月30日結束並起掘580座墳墓，暫厝2400多位祖先。其納骨堂的委託設計監造技術服務案細部設計已完成，預定地將在9月中雇工起掘整地作業，年底完工，2024年開始新建納骨堂，預計容納24000櫃位。
為感念暫厝區眾先祖恩德，請已遷入臨時區的先祖恩澤護佑，今舉辦的祭祀活動由鄉長沈德茂及鄉民代表會主席林證梧共同主持，三位課室主管迎接羅東城隍廟城隍爺、季新仙水寺觀音佛祖及下福福德廟福德正神神尊降臨法會，現場除法師誦經外，另準備鮮花素果及各式供品進行祭拜。
沈德茂表示，將先祖安置於納骨堂及多元環保葬是未來趨勢，重點在於常保「慎終追遠、緬懷祖先」的感恩心，希望五結鄉鄉親能在更優質莊重的環境中追憶眾先祖，推展美好的未來。
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