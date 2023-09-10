宜蘭縣五結鄉公所今（10日）上午在第一公墓暫厝區舉行中元秋祭敬祖報恩法會。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今舉辦的祭祀活動由五結鄉長沈德茂及鄉民代表會主席林證梧共同主持。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民眾自行將祖墳起掘至暫厝區臨時納骨設施部分，於6月30日結束並起掘580座墳墓，暫厝2400多位祖先。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為祈求宜蘭縣五結鄉第一公墓公園化暨興建納骨堂的作業順利進行，鄉公所今（10日）上午在第一公墓暫厝區舉行中元秋祭敬祖報恩法會。公所表示，為執行納骨堂新建工程，民眾自行將祖墳起掘至暫厝區臨時納骨設施部分，預計年底完成整地作業及設計，2024年開始新建納骨堂，讓民眾有更優質的環境追憶祖先。

縣內納骨塔有員山福園、櫻花陵園、壯圍生命紀念館、冬山梅園生命紀念館、頭城百合陵園等地，目前福園進行第3期新建納骨塔工程，1樓塔位已額滿，2樓7500個已銷售15％，預計快銷售完，在執行2樓另一邊工程；冬山梅園則是第2期規畫中；壯圍生命紀念館共4層樓，現已銷售到2樓，雖然銷售很快但沒有不足問題。

而五結鄉民眾為推動公墓公園化暨納骨堂新建工程，民眾自行將祖墳起掘至暫厝區臨時納骨設施部分，於6月30日結束並起掘580座墳墓，暫厝2400多位祖先。其納骨堂的委託設計監造技術服務案細部設計已完成，預定地將在9月中雇工起掘整地作業，年底完工，2024年開始新建納骨堂，預計容納24000櫃位。

為感念暫厝區眾先祖恩德，請已遷入臨時區的先祖恩澤護佑，今舉辦的祭祀活動由鄉長沈德茂及鄉民代表會主席林證梧共同主持，三位課室主管迎接羅東城隍廟城隍爺、季新仙水寺觀音佛祖及下福福德廟福德正神神尊降臨法會，現場除法師誦經外，另準備鮮花素果及各式供品進行祭拜。

沈德茂表示，將先祖安置於納骨堂及多元環保葬是未來趨勢，重點在於常保「慎終追遠、緬懷祖先」的感恩心，希望五結鄉鄉親能在更優質莊重的環境中追憶眾先祖，推展美好的未來。

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