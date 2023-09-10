為期2天的20國集團（G20）峰會今天閉幕，印度總理莫迪將象徵G20輪值主席國身分的木槌交給巴西總統魯拉。

G20峰會今天在新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉行閉幕儀式，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）從莫迪（Narendra Modi）手中接過木槌，之後兩人熱情擁抱。

魯拉致詞時感嘆人們生活在財富集中在少數人手中的世界，數百萬人仍在挨餓，可持續發展面臨威脅，並感謝印度為新興經濟體發聲。

VIDEO: 🇮🇳🇧🇷 India PM Modi passes gavel to Brazil's Lula as G20 summit closes #G20IndiaSummit pic.twitter.com/faMPREukwx — AFP News Agency (@AFP) September 10, 2023

他表示，巴西在任內將聚焦於對抗飢餓、續推能源轉型與永續發展，以及國際治理機構改革，包括聯合國安全理事會、國際貨幣基金會與世界銀行等。

莫迪則承諾全力支持巴西，並相信G20在巴西的帶領下，將進一步朝共同目標邁進。

巴西的G20輪值主席任期將於12月1日開始，次年11月30日結束。

另一方面，G20領袖今天上午冒著濛濛細雨，向甘地紀念壇獻花，之後回到IECC舉行本屆峰會的第3場、也是最後一場會議。

印度主辦G20峰會，主要成果包括納入非洲聯盟成為G20正式會員、成立全球生質燃料聯盟、增加氣候變遷融資、建立「印度-中東-歐洲走廊」等，並在俄烏戰爭的描述上取得各會員國的共識，順利產生新德里領袖宣言。

其中「印度-中東-歐洲走廊」涉及透過修建鐵路和港口計畫，將中東、印度和歐洲連結起來，被認為旨在與中國的一帶一路計畫抗衡。（編輯：韋樞）1120910