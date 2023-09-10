新北市議員蔡淑君今在臉書揭露，原由三立集團得標要做林口國際媒體園區的土地，中央將收回並規畫興建社宅。（摘自蔡淑君臉書）

新北市林口的國際媒體園區恐成泡影！新北市議員蔡淑君今（10）日在臉書貼出一紙內政部營建署公文，原先由三立集團得標要作為國際媒體園區規畫的土地，因三立終止契約後，營建署將收回土地所有權，並配合中央社宅政策，將做為社會住宅興建；此決議引起地方反彈，民眾質疑中央怕政策跳票，才選擇在林口菁華地段蓋社宅，蔡淑君也認為此決定沒有尊重和詢問地方上的意見，過於草率。

根據營建署公文，位於林口建林段392-5、393、394、395地號這4筆國有土地，原為中央與新北市府合作開發林口國際媒體園區之用，本為三立集團得標，但今年初三立解除契約後，國產署先通知新北市府，為配合行政院國有土地政策，將不再與新北市合作辦理招商。

營建署也於3月函知國產署，針對林口媒體園區國有土地範圍，經評估有需求作為興辦社會住宅使用。雖新北經發局回函表達如此作法有悖離原招標宗旨，建議應朝向影視產業為招商主軸，以符合都市計畫變更原意。

但公文指出，為配合國家社會住宅政策及興建社會住宅之需求，根據行政院「社會住宅興辦計畫」，新北市目標值為興辦33000戶，截至今年1月31日達成17492戶，尚興辦須15508戶，雖林口社宅供給達約4千戶，但考量雙北公有地可供作社會住宅基地難尋，因此建議國產署評估保留作為長期社宅儲備用地。

林口在地議員蔡淑君今在臉書貼出公文內容，她強調絕對支持居住正義，也認同社會住宅為百姓的需求，但是她也質疑，整個過程中央完全沒有尊重和詢問地方上的意見，且在高度商業使用的土地上改作社宅使用，完全沒有考慮宜居以及對於林口整體長期的規畫和發展的影響為何？感覺就像「在信義計畫區蓋社宅」，有過於草率之嫌。

此外，蔡淑君也認為，土地的位置本來就在林口交流道旁，目前林口上下班時間塞車的問題還沒獲得實質的改善，若有興建大量社宅，很可能會讓原本負擔極重的交流道更雪上加霜。

當地民眾看到貼文後，也紛紛提出質疑，更有人認為，中央之所以要在菁華地段蓋社宅，就是因為擔心居住政策跳票，所以才犧牲這塊土地，而蔡淑君重申支持居住正義與社宅興辦，但對於土地的挑選還是需要經過審慎的評估。