基泰大直建案造成鄰近公寓塌陷，北市府救災初步完成，但後續的居住補貼、賠償、重建等問題仍引各界關注。國民黨台北市議員游淑慧指出，基泰目前負債比超過63％，流動負債136億，有還款壓力的短期借款有95億。速動比低於50％、營業現金對流動負債比是負數，代表基泰短期償債力不太妙，甚至可能以債養債。雖然流動資產帳上有204億，但其中137億都是存貨，不一定能變現，市府要設法假扣押、保全這部分資產。

「大家一直在擔心基泰建設會不會負完全責任，要怎麼負責任？因為這次他們可能將面臨多重求償！」游淑慧9日在臉書發文質疑，基泰大直是海砂屋都更改建，受災戶除了週圍居民外，還有海砂屋原住戶、和已購戶的權益。基泰大直施工影響周邊民宅，造成塌陷，這樣的受損，已經不是修補加強可以解決，可能是重建賠償。怎麼重建？重建費用？

她強調，整條重建的路遙遙無期，這中間住戶的居住補貼和賠償等。整體而言，業界初估要賠10億元以上，「而我認為涉及重建，可能還不止。」

游淑慧提到，8日下午她去翻閱基泰的財報，發現他們的財務狀況，要提醒市府要加以注意。

「基泰目前負債比超過63％……！流動負債136億，其中有還款壓力的短期借款就有95億！」游淑慧指出，再看幾個短期償債能力標準的指標，包括速動比低於50％、營業現金對流動負債比是負數，都代表基泰短期償債力不太妙，甚至可能以債養債。目前雖然流動資產帳上有204億，但其中137億都是存貨（營建用地、在建工程及待售房屋），不一定能變現，市府要設法假扣押、保全這部分的資產。