國民黨鳳山區立委候選人鍾易仲認為，民進黨是個會把好事搞壞的政府，明年應該下臺。（鍾易仲提供）

8800是民進黨的X密碼？國民黨鳳山區立委候選人鍾易仲日前發表短影音，指出8800本來是好數字，很多手機、相機都愛用這編號，連韓國天團blackpink在台灣演出的票價也是8800。然而好事到民進黨手裡就會變質，前瞻8年花了8800億台灣仍然缺水、缺電、缺地、缺人才，最近超思從巴西進口8800萬顆雞蛋更是疑雲重重。鍾易仲最後認為，民進黨是個會把好事搞壞的政府，明年應該下臺。

對鍾易仲發現民進黨前瞻8800億、超思蛋進口8800萬棵的驚人巧合，並引經據典的幽默開酸，網友直呼「有創意」、「超級酸」、「這隻（影片）有戳到哥布林黨喔」。更有其他網友群起補充「還有88會館、學甲88槍、海角7億、8千睡、明文規定300萬」、「王定宇只有8千，難道就不是咖嗎？為什麼沒有列他」、「民進黨8個（高雄）立委各幹8年，0貢獻0服務，也是8800」、「民進黨執政真的就會搞一堆有的沒有的」。

影片一開始，鍾易仲正經地表示，8800是個很奇妙的數字，18年前Nokia曾經出了一款8800手機，17年前Nikon出了經典的 Coolpix 8800數位相機，後來運動器材有Titan 8800跑步機，休閒養生有TS-8800按摩椅 ，利百代有CB-8800 專家用繪圖鉛筆。鍾易仲甚至說道，若要挑戰球后戴資穎可以用RAINBOW POWER 8800羽球拍，想看Blackpink演出要花票價8800元，花8800也可以訂做一桌好酒席，連柯文哲募款演唱會票價也是8800元。

話鋒一轉，鍾易仲說8800雖然是好數字，可惜到民進黨手裡就變質。前瞻8年花了8800億看不到成效，只看到台灣仍然缺水、缺電、缺地、缺人才。更不可思議的是，只有50萬資本額的超思公司從巴西進口的雞蛋，剛好也是8800萬顆！

鍾易仲認為，好好的事到民進黨手裡似乎都會變質。好好的中華民國國慶日，到民進黨手裡，國旗不見了。好好的邦交國，民進黨執政16年斷交18國。好好的兩岸關係被民進黨弄得充滿戰爭危機，連單純的雞蛋都被搞得疑雲重重。這麼會好事搞壞的政府，應該下臺了。