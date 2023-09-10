汐止分局於新台五路一段國道三號涵洞（往基隆）設置攔查點，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締。（圖／警方提供）

汐止分局於新台五路一段國道三號涵洞（往基隆）設置攔查點，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締。（圖／警方提供）

汐止分局於新台五路一段國道三號涵洞（往基隆）設置攔查點，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締。（圖／警方提供）

汐止分局為防制無照駕駛、違法改裝、噪音車、酒駕等違法駕駛行為，昨（9）日晚間執行環警聯合稽查取締勤務，於汐止區新台五路一段國道三號涵洞（往基隆）設置攔查點，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締，計攔查汽機車102輛，查處違規改裝噪音車、無照駕駛等交通違規合計18件。

汐止分局統計，今年1至8月針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，依道交條例第16條或第18條開罰，取締第16條170件、第18條126件違規改裝車輛，依法規裁罰最高額計算，處罰金額高達152萬元！

「酒駕零容忍」、「打噪出擊」，汐止警持續強力取締噪音及改裝車輛，針對民眾陳情噪音熱點加強巡邏、威力掃蕩及取締。警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第18條規定，部分有變更汽車車身、引擎、底盤或燈光者，可處罰新臺幣2400元至9600元外，並當場責令重新驗車，駕駛人勿心存僥倖。車主隨意改裝車輛，除須繳納罰單，環保局也會要求限期改善，直到複驗合格為止，呼籲民眾勿刻意改裝製造噪音，以免荷包失血。

9月為交通安全月，啟動「人本交通-停讓文化」、「路口不停讓行人」專案，汐止警分局將強力宣導「車輛停看聽，行人安全行」，持續嚴格取締酒後駕車、落實執行護老專案保護長者等各項交通違規，民眾應遵守交通安全規則一同守護交通安全秩序。

汐止分局長黃國政表示，汽、機車私自改裝排氣管製造噪音，已成為道路公害，民眾請勿為突顯個人喜好或吸引目光，而任意改裝車輛或拆除消音器。汐止警分局會持續執行「環、警」聯合稽查攔檢勤務，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。