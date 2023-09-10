台北市台南市同鄉會40周年紀念活動今日登場，現場席開150桌，曾連任台南市長的民進黨總統參選人賴清德，還以「老市長」之姿大讚台南有民主DNA，盼明年總統選舉也能像過往一樣支持，賴也喊話鄉親支持跨黨派、跨世代的民主大聯盟，讓台灣一棒接一棒。

賴清德周末南部行程滿檔，上午結束嘉義信賴之友會成立大會後，立即北上參與台北市台南市同鄉會第12屆第3次會員大會，隨後便趕赴高雄參與四大社團賴清德候選會。同鄉會現場鄉親反映反應熱烈，高喊「總統好」、「賴清德加油」，致詞開始前，他也逐一和台南旅外的青年子弟擊掌問候，場面熱絡。

賴清德指出，看見鄉親如此熱情，能看出台南真的是他的本命區。他提到，讓他有辦法懷抱理想、展現抱負，為國家社會及台南市盡一份心力，完全是因為台南市民的疼惜和支持。過去首次參選國大代表時，人生地不熟，但鄉親展現民主精神跟栽培人才美意，讓他獲得最高票，後來4屆立委、2任市長亦然，這份恩情會永遠放在心上。

賴清德說，未來他將進一步為國家貢獻心力，特別是在國際情勢變化多端，各國都面臨各項挑戰的時候。「在這場選舉裡面，沒有你們的支持，我一樣沒辦法成功達到目標，敬請你們像以往一樣大力支持我。」因為這影響台灣的前途，後代子孫的幸福，也攸關民主體制是否延續，更影響到印太和平穩定。

他表示，身為民主進步黨主席，他深知光靠民進黨是力有未逮，所以這一次立委的提名，他推動了民主大聯盟的理念，跨黨派與其他優秀人才合作，並展現跨世代一棒接一棒精神，讓年輕人有機會，同時跨領域網羅學有專精的人才，期盼未來選舉除了總統當選外，也要鼎力支持立法院民主大聯盟的成員，讓他們順利當選。

賴清德表示，若能順利當選，未來他將與立法委員共同合作，守護台灣的主權，增進民主和平跟繁榮。希望台南鄉親能夠持續發揮民主的精神，協助台灣繼續走在民主的道路上，「壯大台灣」，不必因為極權主義加大加強的威脅，心裡害怕就走回頭路。